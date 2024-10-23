Назван продукт, защищающий от рака и старения

Квашеная капуста обладает противовоспалительным действием, препятствует старению и развитию опухолей в организме, рассказал в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, в этом продукте содержится индол-3-карбинол, а также пищевые волокна.

Очень важный фактор здоровья — то, что содержится во всех крестоцветных, — это такой важный флавоноид, как индол-3-карбинол. <...> Он обладает противовоспалительным и онкостатическим действием, то есть препятствует развитию опухолей в организме, — сказал эксперт.

Он добавил, что квашеную капусту от свежей отличает хороший баланс «мягких» и «грубых» волокон. По словам врача, клетчатка способствует нормальной моторике кишечника и его регулярному очищению, кроме того, она препятствует старению.

Это пребиотики, которые помогают бактериям вкусно питаться и хорошо жить. Пищевые волокна улучшают обмен веществ, улучшают состав липидов в крови: то есть снижают количество «плохого» холестерина и увеличивают количество «хорошего», тем самым снижая атерогенность плазмы. То есть получается, что капуста в каком-то смысле препятствует старению, — пояснил Гинзбург.

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