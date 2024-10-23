Физиотерапевт разоблачил миф о десяти тысячах шагов в день

Для поддержания двигательной активности в день нужно проходить не 10 тысяч, а 25–30 тысяч шагов, поделился с «Радио 1» физиотерапевт, биомеханик Владимир Бондаренко. По его словам, это минимальная норма для современного человека.

Эксперт объяснил, что миф о 10 тысячах шагов возник в 1964 году во время Олимпиады в Токио, где ученые представили публике первый в мире шагомер — на нем был изображен иероглиф, обозначавший 10 тысяч шагов. Физиологи исследовали этот момент и решили, что нормой будет восемь тысяч шагов в день. Однако есть небольшой секрет: это относится к спортивной тренировке, а не к обычной прогулке.

Восемь тысяч шагов — это именно тренировка в спортивной форме и обуви. Когда прошли свою дистанцию. Для современного человека минимальная двигательная активность в течение дня — 25–30 тысяч шагов в день, — подчеркнул Бондаренко.

Он добавил, что ягодичные мышцы стабилизируют все тело, потому при движении важно укреплять именно их. Для этого нужно делать такие упражнения, как планки на боку или спине, ягодичные мостики, а также спускаться вниз по лестнице.

Ранее кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина рассказала, что крепкие мышцы ног помогают сердцу качать кровь. Специалист подчеркнула, что главные помощники сердца — это мышцы стопы и голени. По ее словам, при движении происходит напряжение самих мышц и их оболочки.