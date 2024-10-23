В каких витаминах больше всего нуждаются жители средней полосы России

С витаминным дефицитом на разном этапе жизни сталкивается каждый из нас. При этом в разных странах свои потребности в питательных веществах, ведь образ жизни и внешние условия кардинально различаются. Жители России также испытывают специфический авитаминоз, а о том, каких элементов нам чаще всего не хватает, Womanhit рассказала Анна Земченкова, нутрициолог.

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Витамин D

Наверное, основной витамин, с которым у россиян возникают сложности. Анна:

«Мы живем в довольно суровых условиях, солнечного света нам катастрофически не хватает, а ведь без этого условия синтез витамина D сильно затруднен».

При этом недостаточно просто отправиться в аптеку за добавками, необходимо пройти обследование и только после изучения анализов врач сможет назначить определенную дозу витамина в той или иной форме. О том, как понять, что у вас дефицит витамина D, можно по следующим симптомам: нарушения веса, снижение иммунитета, деформация суставов, повышение давления на регулярной основе.

Витамины группы В

По словам нашего эксперта, у каждого десятого жителя России наблюдается дефицит витаминов В12, В6 и В1. Без нормального уровня данных витаминов в организме происходят сбои, начинает хромать сердечно-сосудистая система, могут возникать спазмы мышц. Самое неприятное, что организму трудно накапливать данные витамины, поэтому так важно отслеживать их уровень на ежегодных чекапах. Анна:

«Не назначайте себе витамины самостоятельно, так как превышение нормы того же В12 приводит к образованию тромбов».

Кальций

Как только вы начинаете чувствовать, что память подводит, волосы и кожа теряют привлекательность, а также отмечаете слабость и в некоторых случаях — онемение, стоит проверить уровень кальция в организме. У трети россиян наблюдается дефицит кальция, хотя многие принимают витаминные комплексы. Проблема в том, что для усвоения кальция необходимы вспомогательные вещества, о которых вы, скорее всего, не подозреваете, а потому обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением.

Железо

Женщины в нашей стране чаще мужчин сталкиваются с дефицитом железа. На это влияет не столько внешняя среда, сколько особенности нашего организма. Нарушения в менструальном цикле приводят к железодефициту очень быстро, и женщина может даже не подозревать, что ей необходимо обратить внимание на этот момент. К первым симптомам развивающейся анемии относят слабость, выпадение волос, нарушения зрения и бледность кожи. Не забываем и о том, что помимо наблюдения у гинеколога, необходимо скорректировать рацион, добавив в него белковые продукты.