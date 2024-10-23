Почему образуются серные пробки

Ушную серу специально выковыривать не нужно, ведь пробки образуются по другим причинам. О них рассказал «Клопс» врач-отоларинголог Анатолий Гришин.

Выделения в слуховых проходах нормальны и даже берегут нас от инфекций, препятствуя размножению грибков и микробов. Сера защищает от проникновения воды вглубь ушного канала и увлажняет барабанную перепонку, а также предотвращает пересыхание кожи, пояснил доктор.

Как появляется сера

Отжившие клетки эпителия осыпаются постоянно: с кожи лица, рук, ног. Из слухового прохода им деваться некуда. При этом в ушах есть сальные и серные железы, которые выделяют секрет, состоящий из жирных кислот и холестерина. Всё это смешивается в единую вязкую массу.

«Ухо — это такой орган, который очищается самостоятельно. Когда человек жуёт или разговаривает, сера отделяется от стенок слухового прохода и постепенно сдвигается к внешней части уха», — прокомментировал врач.

Достаточно просто помыть ушную раковину и вход в слуховой проход пальцем, а после — вытереть кончиком полотенца. Лезть глубоко ватными палочками не стоит, обратил внимание отоларинголог.

Как образуются серные пробки

Возникают они в редких случаях, например, из-за слишком узкого слухового прохода или неправильной гигиены. Ухо не рассчитано на механическое трение ватными палочками, такой процесс только формирует пробку, дополнительно утрамбовывая серу, пояснил Гришин. Если выделений очень много, нужно обратиться к доктору для выяснения причины.

Доктор предупредил, как нельзя лечить отит.