Терапевт объяснил, какие фрукты нужно есть зимой

Осенью и зимой нужно есть больше авокадо и апельсинов, посоветовала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Дилфуза Ишбаева. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что в авокадо есть необходимая организму аскорбиновая кислота. По ее словам, этот фрукт особенно полезен пациентам, перенесшим продолжительное заболевание, и людям, страдающим от недобора веса.

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«‎В первую очередь, это авокадо. Благодаря наличию аскорбиновой кислоты фрукт будет полезен зимой. Особенно он рекомендуется людям, которые перенесли продолжительное заболевание, а также тем, у кого наблюдается пониженный вес тела. Если вы, наоборот, страдаете ожирением, то этим плодом увлекаться не стоит», — пояснила врач.

По ее словам, апельсины помогут укрепить иммунитет, зубы, нервы и костную систему. Ишбаева отметила, что фрукт полезен для очищения печени и нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Айва тем временем зарядит энергией и поднимет настроение, рассказала специалист. Особенно она полезна при бронхиальной астме. Бананы стоит добавить в рацион при зимней хандре, порекомендовала терапевт. Они поддержат работу сердечно-сосудистой системы, улучшат перистальтику кишечника и полезны при гипертонии.

Гранат же обладает жаропонижающими свойствами, поделилась врач. Ишбаева рассказала, что в нем есть витамин С, фруктовые кислоты и фитонциды. Фрукт будет полезен для стенок сосудов и нормализации обмена веществ, добавила терапевт.

«‎И замыкает парад зимних фруктов киви — съев всего один плод, вы обеспечите свой организм суточной дозой витамина C, который так важен в зимний период. Киви не только оберегает наше здоровье от различных вирусов, но и снижает повышенное давление и помогает усвоению белка», — заключила Ишбаева.

Аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева ранее рассказала, что в сезон простуд нужно придерживаться здорового образа жизни. По ее словам, чтобы защитить организм осенью, нужно отказаться от вредных привычек и поменять питание.