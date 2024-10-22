Телефон перед сном существенно не влияет на процесс засыпания

Клинический психолог из Университета Флиндерса Челси Рейнольдс опровергла одно из самых распространённых заблуждений — яркий синий свет от экранов мешает заснуть. Она рассказала об исследовании в беседе с The Conversation.

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По словам эксперта, её группа — сомнологи из Швеции, Австралии и Израиля — сравнила научные исследования, которые проверяли связь между использованием гаджетов и сном.

Сон нарушался в среднем менее чем на три минуты. Мы показали, что утверждение о том, что синий свет экранов мешает вам заснуть, по сути является мифом, хотя и весьма убедительным.

Челси Рейнольдс добавила, что люди, которые использовали гаджеты, излучающий синий свет, перед сном засыпали в среднем на 2,7 минуты позже тех, кто не пользовался телефонами или телевизорами. А в некоторых исследованиях люди спали даже лучше после использования яркого экрана.