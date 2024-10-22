Эти деликатесы способны навредить здоровью

В последнее время все больше исследований в области питания вызывают дискуссии среди экспертов. Они ставят под сомнение полезность как привычных продуктов, так и некоторых деликатесов. Одним из таких продуктов, который оказался в центре внимания, стала куриная кожа. Также обсуждаются говяжьи мозги и даже молочная пенка, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

По словам специалиста, говяжьи мозги действительно содержат много питательных веществ и витаминов. Однако не стоит употреблять их слишком часто, так как в них много холестерина и насыщенных жиров. Их избыток может привести к образованию бляшек в сосудах, а это одно из самых опасных осложнений для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Еще одним источником холестерина является куриная кожа. В небольших количествах ее можно употреблять, но превышение нормы также может привести к атеросклерозу. Особенно опасна неочищенная от кожицы птица для людей с гипертонией и диабетом, которым рекомендуется ограничивать потребление холестерина до 200 миллиграммов в день.

Что касается молочной пенки, то здесь все не так однозначно, отметила Гусакова. Эксперт подчеркнула, что польза молока и молочных продуктов доказана, однако при непереносимости лактозы, молочные продукты могут вызывать дискомфорт в пищеварении, передает Life.ru.