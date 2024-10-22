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Эксперты назвали 12 продуктов для улучшения здоровья глаз

Некоторые продукты могут уменьшить риск развития возрастных заболеваний глаз, а также предотвратить ухудшение зрения. Эксперты назвали лучшие из них.

  1. Рыба — содержит омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
  2. Орехи и семена — в них есть витамин E, защищающий клетки глаз от повреждений.
  3. Фасоль и бобовые — отличный источник цинка для поддержания здоровья глаз.
  4. Цитрусовые — богатый источник витамина С, который может бороться с возрастной потерей зрения.
  5. Листовые зелёные овощи — содержат лютеин, зеаксантин, витамины A, C и K, а также антиоксиданты, поддерживающие здоровье глаз.
  6. Морковь — витамин А в овоще способствует улучшению зрения в ночные часы.
  7. Сладкий картофель — ещё один хороший источник бета-каротина и витамина А.
  8. Яйца — содержат полезные для глаз лютеин и зеаксантин, замедляющие прогрессирование глазных заболеваний.
  9. Болгарский перец — антиоксиданты в овоще могут защищать от повреждения клеток и поддерживать приток крови к глазам.
  10. Кабачки — содержит важные для зрения витамины А и С.
  11. Брокколи и брюссельская капуста — богаты клетчаткой и другими питательными веществами, такими как каротиноиды и витамин С.
  12. Вода — поддержание водного баланса положительно влияет на здоровье глаз.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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