Некоторые продукты могут уменьшить риск развития возрастных заболеваний глаз, а также предотвратить ухудшение зрения. Эксперты назвали лучшие из них.

Рыба — содержит омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Орехи и семена — в них есть витамин E, защищающий клетки глаз от повреждений. Фасоль и бобовые — отличный источник цинка для поддержания здоровья глаз. Цитрусовые — богатый источник витамина С, который может бороться с возрастной потерей зрения. Листовые зелёные овощи — содержат лютеин, зеаксантин, витамины A, C и K, а также антиоксиданты, поддерживающие здоровье глаз. Морковь — витамин А в овоще способствует улучшению зрения в ночные часы. Сладкий картофель — ещё один хороший источник бета-каротина и витамина А. Яйца — содержат полезные для глаз лютеин и зеаксантин, замедляющие прогрессирование глазных заболеваний. Болгарский перец — антиоксиданты в овоще могут защищать от повреждения клеток и поддерживать приток крови к глазам. Кабачки — содержит важные для зрения витамины А и С. Брокколи и брюссельская капуста — богаты клетчаткой и другими питательными веществами, такими как каротиноиды и витамин С. Вода — поддержание водного баланса положительно влияет на здоровье глаз.

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