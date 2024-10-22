Врачи назвали два снижающие холестерин продукта

Употребление фруктов два раза в день поможет снизить уровень плохого холестерина. Особенно это касается цитрусовых - апельсины и мандарины содержат много пектина, который способствует выведению липопротеинов низкой плотности. Тех самых, что засоряют артерии, повышая риск развития сердечных заболеваний.

Врачи Пушкинской клинической больницы им. Розанова посоветовали есть фрукты утром и вечером. Также для профилактики плохого холестерина рекомендуется получать растительные жиры из оливкового масла и орехов.

Хорошо регулируют уровень холестерина омега-3 жирные кислоты, передает официальный Telegram-канал федерального проекта "ЗдравКонтроль".

По словам врачей, надо уменьшить количество продуктов, в которых много холестерина, и добавить в рацион больше такой пищи, которая помогает его снизить. Это самый простой способ регулирования уровня холестерина.

Врачи подчеркнули, что при высоком холестерине важно сократить в своем меню такие продукты как говяжий и свиной мозг, печень, почки, легкое. Кроме того, не стоит налегать на яичные желтки, икру, печень рыбы. Сыры, сливочное масло, маргарин, колбасные изделия, жирное мясо - это также те продукты, которые следует сократить.

Специалисты напомнили, что к повышению холестерина ведут малоподвижный образ жизни, нарушение питания, лишний вес. Способствуют этому и вредные привычки.

Врачи также указали, что нормальный уровень холестерина важен для организма, так как вещество участвует в образовании половых гормонов, необходимо для синтеза желчных кислот, выработки витаминов группы D.