Врач предупредил о вреде помидоров

Некоторые полезные продукты могут наносить вред организму, сообщил врач-диетолог, терапевт Олег Кривченков. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил россиян о возможных негативных эффектах при употреблении в пищу помидоров.

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«Помидоры содержат малое количество калорий и используются в низкокалорийном рационе. Содержат витамин С, А, магний, кальций, железо. Могут содержать соланин — природный яд и щавелевую кислоту, которая опасна для людей с мочекаменной болезнью. Часто могут стимулировать аутоиммунные процессы в организме человека. Например, аутоиммунный тиреоидит», — поделился специалист.

Ранее уролог-андролог Ильнур Аглиуллин рассказывал о том, что с возрастом у мужчин могут начаться проблемы с потенцией. Чтобы снизить риск их появления, он призвал включать в рацион помидоры и морковь. Также для снижения риска проблем с мужским здоровьем врач посоветовал чаще есть брокколи.

До этого биолог Екатерина Баранова сообщала, что при выборе помидоров стоит обращать внимание на их размер. Маленькие овощи, по ее словам, содержат больше сахара и полезных веществ, чем крупные.