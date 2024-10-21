Алессандра Амбросио раскрыла секрет похудения за шесть дней до показа Victoria's Secret
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио раскрыла секрет похудения за шесть дней до показа бельевого бренда Victoria's Secret. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
В размещенном видео 43-летняя манекенщица рассказала, что в ее утреннем рационе преобладают яйца и тосты с авокадо. Однако, по ее словам, обычно она добавляет к завтраку бекон, но в этот раз решила воздержаться от него. Затем знаменитость заявила, что после утреннего приема пищи во второй раз пойдет на тренировку.
В ролике она показала, как начинает свое занятие с разминки на беговой дорожке. После нее она легла на коврик и выполнила скручивания, направленные на проработку мышц пресса. Затем Амбросио сделала упражнения на ноги и руки с помощью утяжелителей и фитнес-резинок. В конце тренировки она выполнила приседания с гирей и гантелью.
После занятия звезда призналась, что любит готовить себе протеиновый коктейль с содержанием какао, спирулины и авокадо. Что касается обеда, то Амбросио предпочитает жареный лосось со спаржей.
«Во время шоу я стараюсь сосредоточиться на постном белке и овощах», — отметила она.
Ранее Амбросио показала фигуру в крошечном купальнике бренда GAL Floripa.