Трихолог: стресс и генетика могут стать причинами ранней седины

Причиной ранней седины врачи считают стресс, который влияет на выработку красящего пигмента меланина, и генетические особенности, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-дерматовенеролога, трихолога Юлию Нагайцеву.

По ее словам, несбалансированное питание и некачественный рацион также может быть причиной появления седины до 25 лет. Так, если в приемах пищи нет овощей, фруктов, мяса, то в организме наступает дефицит цинка, меди, селена, йода и других важных микроэлементов.

"Если перед сном человек проводит время с телефоном или смотрит телевизор, вырабатывается кортизол и ухудшается образование гормона мелатонина, который важен для нормального ночного отдыха. В результате растет уровень стресса и страдает синтез красящего пигмента", – добавила трихолог.

Она объяснила, что в организме человека есть особые клетки – меланоциты. Они производят меланин, который определяет цвет волос.

Волосы седеют из-за ухудшения выработки красящего пигмента. При этом меланоциты бывают двух видов: активные и резервные. Активные меланоциты постоянно вырабатывают меланин, а резервные начинают работать, когда волос выпадает и на его месте вырастает новый.

Со временем резервные меланоциты истощаются, что происходит примерно через 7–10 циклов роста волос. Поэтому в среднем в 45 лет у человека начинает появляться седина.

В свою очередь, ранняя седина – признак железодефицитной анемии. Нагайцева посоветовала желающим сдать кровь на анализ и обратиться за консультацией к врачу.

Между тем врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что употребление сладких, жирных и жареных продуктов может ускорить появление седых волос. Такие продукты негативно влияют на волосяные фолликулы и ухудшают прохождение в них меланина.

По словам специалиста, эта пища не только ускоряет поседение, но и общее старение организма. Поэтому употреблять такие продукты следует как можно реже.