Онкологи рассказали, какие вещи они сами делают для защиты от рака

Рак — вторая по значимости причина смерти в США. При этом исследования показывают, что как минимум 42% новых случаев этой болезни можно было бы предотвратить.

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Большинство стратегий, снижающих риск возникновения рака, также улучшают общее состояние здоровья человека. Вот что об этом сказали онкологи.

"Я стараюсь употреблять более свежие продукты". Исследования неоднократно связывали ультраобработанные продукты с более высоким риском появления рака и других проблем со здоровьем. Как правило, такие продукты имеют длительный срок хранения и включают вещества, которых нет в традиционной пище (в том числе добавленные ароматизаторы, подсластители, красители и эмульгаторы). С другой стороны, научные работы показывают, что диета, богатая фруктами и овощами, может помочь защититься от рака.

Поэтому Эрнест Хок, доктор медицинских наук, магистр общественного здравоохранения, вице-президент и руководитель отдела профилактики рака и демографических наук в онкологическом центре им. М. Д. Андерсона при Техасском университете, старается есть меньше готовых блюд и больше фруктов и овощей с каждым приёмом пищи.

"Я начал уделять много времени осознанности". Антон Бильчик, доктор медицины, доктор философии, хирург-онколог, главный врач и директор программы по лечению желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы в Институте рака Провиденс Сент-Джон в Санта-Монике, Калифорния, пытается активно снизить уровень стресса в своей жизни. По его словам, хорошо известно, что стресс и нарушение режима сна оказывают значительное влияние на иммунную систему и микробиом организма. Это повышает шансы на развитие болезней сердца и онкологии.

"Я стараюсь заниматься спортом не менее четырёх дней в неделю, а лучше пять". По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, физически активные взрослые имеют намного ниже риск возникновения нескольких распространённых видов рака, в том числе рака молочной железы, толстой кишки, эндометрия, лёгких и желудка. Отчасти поэтому для Кристин Тил, доктора медицины, доцента кафедры хирургии и директора Центра по уходу за грудью при Медицинском факультете Университета Джорджа Вашингтона, так важно оставаться активной.

"Я стараюсь практиковать то, что проповедую". Джек Джейкоб, доктор медицины, онколог и медицинский директор Института онкологии MemorialCare в Ориндж-Кост и Медицинских центрах Сэддлбэк в округе Ориндж, штат Калифорния, старается прежде всего поддерживать здоровый вес. В этом помогают здоровое питание и упражнения. Также он употребляет алкоголь и не курит, старается не есть красное мясо, а также обработанное и необработанное мясо. Врач говорит, что существует связь между красным и обработанным мясом и некоторыми видами рака.

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