Доктор развеял шесть мифов о приеме витаминов

Витамины эффективнее колоть, а не пить. Об этом и других популярных мифах «Клопс» рассказала врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Зинаида Юмтарова.

Многие люди часто заблуждаются в вопросе приёма витаминов, что может плохо отразиться на их здоровье. Доктор Юмтарова перечислила шесть самых неприятных ошибочных убеждений.

МИФ 1. Витаминов вполне достаточно в овощах и фруктах

Витамины, нужные нам для нормальной жизнедеятельности, действительно поступают в организм вместе с едой. Однако суточную потребность в этих полезных веществах сложно восполнить только овощами и фруктами.

«Дополнительный приём витаминов необходим в такие периоды жизни, как беременность, послеродовое состояние, физическая и умственная активность, стрессы, менопауза», — прокомментировала врач.

МИФ. 2. Витамин D активно вырабатывается летом

Витамин D вырабатывается в организме только под воздействием солнечных лучей определённой длины, а именно 280-315 нм. При этом солнцезащитные кремы, облачность или смог значительно снижают выработку вещества.

МИФ 3. Чем больше витаминов, тем лучше

Жирорастворимые витамины имеют свойство накапливаться в организме. Это особенно важно знать, принимая витамин А. Переизбыток этого вещества негативно влияет на печень, а у беременных приводит даже к врождённым дефектам плода, предупредила Юмтарова.

«В медицине большие дозировки оправданы при определённых условиях. Например, наличие витамин-зависимых генетических заболеваний или нарушение транспорта витаминов через клеточные мембраны», — пояснила врач.

МИФ 4. Витамины можно пить без назначения врача

Дополнительный приём витаминов оправдан только при наличии дефицита. Если после сдачи анализов обнаруживается нехватка какого-либо вещества — только врач подскажет, как эффективно исправить это. Доктор пропишет необходимую дозировку, исходя из вашего состояния.

МИФ 5. Витаминные уколы эффективнее капсул

На самом деле оба способа имеют хороший эффект. Через ЖКТ отлично усваиваются витамины жирорастворимые и группы В. Их даже лучше принимать именно перорально, обратила внимание специалист.

МИФ 6. Авитаминоз может быть только после зимы

Это состояние часто наблюдается не только по весне. При стрессовых состояниях оно проявляется в любое время года.

«Причиной авитаминоза могут стать физическая и умственная нагрузка, менопауза, а также злоупотребление алкоголем и курением», — подытожила кандидат медицинских наук.

Доктор рассказал, в каких продуктах больше всего содержится витамина С.