Почему нельзя переставлять будильник по утрам

Пробуждение становится более тяжелым, если по утрам переставлять будильник. Об этом врач-невролог Владимир Мартынов рассказал в беседе с РИА Новости.

© m24.ru

Мартынов отметил, что каждый дополнительный кусочек сна прерывает цикл, таким образом человек чувствует себя еще более разбитым. Врач порекомендовал вставать после первого звонка будильника, не оттягивая свое пробуждение.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала, какую мелодию лучше поставить на будильник. По ее мнению, подойдет приятная и постепенно нарастающая мелодия.

При этом Черкасова подтвердила, что для безвредного пробуждения лучше вставать после первого же сигнала будильника. По ее словам, несколько звонков будут лишь задерживать пробуждение человека, а потом ему придется сумбурно собираться, опаздывая на работу.