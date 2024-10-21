Эксперты объяснили, как быстро выйти из состояния, когда ничего не радует

Современный ритм жизни и стресс, кажется, два неразделимых понятия в 21 веке. Как бороться со стрессом и даже депрессией без помощи психологов? Отвечают эксперты.

Когда ничего не радует и кажется, что из этого состояния не выйти, на помощь приходят два простых действия. Как рассказали в беседе с ИА RuNews24.ru фитнес-тренер Алиса Новикова и психолог Майя Голубева, выйти из непростого состояния помогут пот и слезы. Как это работает и какие преимущества даёт такой подход к борьбе со стрессом?

Как пояснила Майя Голубева, когда человек испытывает стресс, его организм вырабатывает гормоны адреналин и кортизол. Они вызывают учащённое сердцебиение, повышенное давление и напряжение мышц. Это помогает организму подготовиться к возможной опасности или решению сложной задачи.

Однако постоянное пребывание в состоянии стресса может привести к негативным последствиям для здоровья. Поэтому важно научиться быстро снимать напряжение, чтобы предотвратить развитие хронических заболеваний и улучшить качество жизни.

«Пот и слёзы помогают быстро снизить уровень стресса благодаря следующим механизмам: при выполнении физических упражнений происходит интенсивное потоотделение, которое способствует выведению токсинов и снижению уровня стресса», - комментирует Алиса Новикова.

А слёзы являются естественным способом выражения эмоций и снятия напряжения. Плач помогает снизить уровень гормонов стресса и улучшить настроение.

«Запишитесь на занятия фитнесом или йогой. Регулярные тренировки помогут вам поддерживать физическую форму и снижать уровень стресса. Практикуйте медитацию и дыхательные упражнения. Они научат вас контролировать своё дыхание и расслабляться, что поможет справиться со стрессом. И, конечно же, разрешите себе плакать. Не стесняйтесь выражать свои эмоции через слёзы. Это естественный способ справиться со стрессом и улучшить своё самочувствие», - резюмирует психолог.

По словам экспертов, эти методы лучше использовать в сочетании с другими техниками релаксации, такими как массаж, ароматерапия и общение с близкими. Все это поможет достичь максимального эффекта и улучшить своё ментальное здоровье.