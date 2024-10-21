Диетолог рассказала о полезных свойствах винограда

Доктор медицинских наук диетолог Марият Мухина рассказала, какими полезными свойствами обладают разные сорта винограда.

В винограде в зависимости от цвета содержатся различные полифенолы и антиоксиданты, поделилась она в интервью Радио Sputnik.

Так, фиолетовый виноград содержит противораковые полифенолы, за счёт которых происходит стабилизация свободных радикалов и вывод тяжёлых металлов и токсинов.

В красном и розовом винограде есть антиоксидант кверцитин, полезный для сердечно-сосудистой системы и укрепляющий иммунитет. А в зелёном много магния, необходимого для нормальной работы нервной системы.

«Кроме того, в нём много калия, который расширяет сосуды и устраняет плохой холестерин. Плюс есть рутин, укрепляющий сосудистую стенку», — добавила Мухина.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Константин Спахов рассказал, что фрукты полезнее свежевыжатых соков, так как сахара из твёрдых продуктов всасываются медленнее.