Как рассчитать индекс массы тела

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается как отношение веса (в килограммах) к росту человека (в метрах) в квадрате и измеряется в единицах кг/кв. м. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Она отметила, что при ИМТ выше 30 кг/кв. м диагностируется ожирение.

© Газета.Ru

«Следует учитывать, что ИМТ — усредненная величина, и ее необходимо «подгонять» под конкретный случай. Поэтому самостоятельно выявлять у себя ожирение не следует, лучше обратиться к врачу, который учтет особенности организма конкретного человека», — сказала Тананакина.

Кроме того, по ее словам, обратиться к специалисту необходимо, когда ожирение вызывает осложнения, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и др.

Лечение ожирения требует комплексного подхода, подразумевающего изменения в образе жизни и медицинские вмешательства, отметила врач. Рекомендуется увеличить потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка, ограничить потребление сахара, насыщенных жиров и переработанных продуктов, а также вести дневник питания для контроля за калорийностью.

Крайне важны и физические нагрузки. Аэробной активности (например, быстрая ходьба) должно быть не менее 150 минут в неделю. Силовые тренировки следует проводить не реже двух раз в неделю, заключила Тананакина.

Ранее врач назвала точное количество сахара, которое женщинам можно съедать в день.