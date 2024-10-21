Российские артисты раскрыли свои секреты долголетия

Народная артистка РФ, телеведущая Ангелина Вовк призналась, что в свои 82 года она делает зарядку и выпивает стакан горячей воды по утрам для долголетия. Об этом сообщает kp.ru.

По ее словам, она также регулярно посещает бассейн с морской водой и добавляет в свой рацион питания зелень, овощи, иван-чай, клюкву и облепиху. 87-летний доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ Николай Николаевич Дроздов, который продолжает проходить реабилитацию после неудачного падения в гололед, делает дыхательную гимнастику и занимается скандинавской ходьбой.

Народный артист, композитор Александр Зацепин считает, что залогом долгой активной жизни является сочетание генетики и образа жизни.

«Встаю в одно и то же время — в 7 утра, ложусь примерно в 23 часа. Когда просыпаюсь, делаю зарядку — обязательно 35 минут. Это комплекс упражнений для позвоночника и несколько упражнений из йоги. Далее душ и легкий завтрак. Я уже не расту, мне не надо набирать калории, поэтому ем мало — сырник и кофе или баночка йогурта и кофе», — сказал 98-летний артист.

Издание Manchester Evening News до этого сообщало, что 106-летняя уроженка Великобритании Дороти Янг считает секретом своего долгожительства ведение здорового образа жизни и отказ от вредных привычек.

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