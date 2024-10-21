Какие продукты выбирают для спокойного отдыха

Совсем недавно ученые обнародовали результаты исследований, которые выявили важную связь между состоянием микрофлоры кишечника и качеством сна. Исследования, проведенные специалистами из Шэньчжэньского института передовых технологий, показывают, что правильное питание может значительно повлиять на работу кишечных бактерий, что, в свою очередь, отражается на продолжительности и качестве ночного отдыха.

Недосыпание стало одной из самых больших проблем современного общества и может вызывать серьезные последствия для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и диабет. Более того, постоянная нехватка сна негативно сказывается на психическом состоянии, увеличивая вероятность депрессивных состояний и известных когнитивных расстройств. Поддержание здорового сна — это один из ключевых аспектов, позволяющих заботиться о собственном здоровье.

Ученые обратили внимание на то, что разнообразие микрофлоры кишечника играет значительную роль не только в пищеварении, но и в поддержании иммунной системы, а также в нарушении эмоционального фона и функционировании мозга. В некоторых случаях определенные бактерии в кишечнике ответственны за выработку серотонина и гамма-аминомасляной кислоты, которые непосредственно влияют на качество сна и общее настроение человека.

Обширные исследования помогли узнать, что низкое разнообразие кишечной микрофлоры напрямую влияет на ухудшение сна. Так, бифидобактерии и фекалибактерии улучшают ночной отдых. Ученые также проанализировали, как микробы влияют на бессонницу за счет метаболиты, которая образуется в результате их жизнедеятельности.

В итоге выяснилось, что крахмалы, аминокислоты и нуклеотиды, а также определенные виды углеводов влияют на количество различных микроорганизмов и приводят к бессоннице. В частности, кишечные палочки и клостридии могут препятствовать нормальному отдыху, поднимая уровень сахара в крови.

Для того чтобы улучшить качество сна, исследователи рекомендуют внести коррективы в вечерний рацион, сократив потребление углеводов и крахмалистых продуктов. Специалисты советуют исключить из ужина выпечку, макароны, фасоль, горох и другие бобовые, рис и различные злаковые.

Заменить эту пищу исследователи предлагают на ферментированные продукты, богатые пробиотиками, которые помогают поддерживать баланс микробиоты и способствуют лучшему сну. К таким продуктам относятся:

— Йогурты,

— Творог,

— Различные сорта сыра,

— Кисломолочные напитки, включая кефир и ацидофилин.

Добавление этих продуктов в ужин помогает оптимизировать микробиом кишечника, улучшает метаболическую активность и, как следствие, способствует снижению случаев бессонницы. Подбор правильного питания сможет оказать значительное влияние на качество сна, что в свою очередь положительно скажется на общем состоянии здоровья. Придерживаясь этих рекомендаций, можно значительно улучшить свою жизнедеятельность и сохранить здоровье на долгие годы.