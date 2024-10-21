Простые правила, которые помогут защититься от простуды

С приходом холодов в столице взлетела заболеваемость гриппом и ОРВИ. Из-за ненастной погоды многие москвичи стали вести менее активный образ жизни, из-за чего страдает иммунитет. Заведующая профилактическим отделением поликлиники № 12 Светлана Овчинникова рассказала «Вечерней Москве», как защититься от вирусов.

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В первую очередь стоит уделить внимание вакцинированию. Последствия отказа от прививок мы наблюдаем уже сегодня — участились заболевания корью, гриппом, многими другими вирусами. Также хочу обратить внимание на отказ от вредных привычек. Курение, употребление алкоголя очень сильно сказываются на общем состоянии организма. В результате внутренние органы ослабевают, становятся более подвержены различным заболеваниям, в том числе и инфекционным. По этой причине отказ от пагубных привычек поможет вам не только чувствовать себя здоровее, но и в период холодов избежать многих болезней.

Еще один важный фактор — физическая нагрузка. Многие считают, что спорт — это затратно, тяжело и скучно. Но достаточно взять за привычку ежедневно делать зарядку, и организм скажет вам за это спасибо. Также не стоит отказываться от ежегодного прохождения диспансеризации. Эта процедура поможет выявить заболевания на ранней стадии, получить рекомендации от специалистов по заботе о своем здоровье, повышению иммунитета. Обратите внимание на свой рацион — добавьте в него больше полезных продуктов, содержащих витамины. Например, гранатовый сок. Его антиоксидантные свойства улучшают состояние организма, очищают от токсинов и укрепляют иммунитет. Также обратите внимание на горячие напитки с содержанием имбиря, облепихи, лимона, апельсина.

Устраиваем чаепития

В осенне-зимний период стоит уделить внимание своему рациону. Если он будет сбалансированным, с большим количеством витаминов, то можно обезопасить организм от многих заболеваний. Хорошим помощником также будет чай — особенно имбирный и облепиховый. Также врачи советуют пить клюквенный морс. Кстати, клюква способна вылечить даже кашель.

Босоногая тропа на дому

Один из самых простых способов укрепить иммунитет — ходить по дому босиком. Можно разнообразить это занятие — насыпьте гальку в тазик, добавьте немного морской соли, залейте водой. В тазу лучше делать около 80–100 шагов пару раз в неделю, чтобы закалить организм.

Масла — наши лучшие друзья

Можно приобрести аромалампу или добавлять пару капель аромамасел в ванну для повышения иммунитета. Лучше всего для этого подойдет, например, масло душицы. Оно поможет предотвратить заболевания дыхательных путей, а масло лимона — идеальное оружие для борьбы с болью в горле, бактериальными и вирусными инфекциями. Принимать такую ванну нужно не более 20 минут.

Прогулки каждый день

В холодное время года у многих наступает хандра, поэтому активность снижается. Из-за этого наш организм становится более уязвимым к различным заболеваниям. Чтобы избежать вирусов, возьмите за привычку ежедневно гулять в удобной обуви.

Сдайте анализ крови

Чтобы проверить силу вашего иммунитета, сдайте в первую очередь анализ крови на иммуноглобулин. Он позволяет оценить состояние иммунной системы и выявить различные патологические состояния. Сдать анализ можно в поликлинике — обратитесь для этого к участковому врачу-терапевту.

Прививок не боимся

Самый эффективный метод защиты организма — сделать прививку от гриппа. Не стоит бояться вакцинации, лучше проконсультироваться с врачом и обезопасить себя. Привиться можно в городской поликлинике.

Никуда без кефира

Около 80 процентов иммунных клеток находятся в кишечнике. Именно поэтому так важно поддерживать его микрофлору в сезон простуд. Для этого врачи советуют увеличить в рационе количество кисломолочных продуктов: кефира, творога, йогурта, ацидофилина и прочих.

Больше капусты и томатов

Аскорбиновая кислота — отличное средство для профилактики простуды и гриппа. Притом необязательно принимать ее в виде БАДов. Этой кислотой богаты такие продукты, как квашеная капуста, смородина, шпинат, томаты, шиповник и цитрусовые.

Ложимся спать до 23:00

Еще один враг иммунитета — неправильный режим сна. Старайтесь вставать и ложиться в одно и то же время. Притом отправляться в кровать нужно не позднее 23 часов! Это помогает привести организм в тонус и укрепить иммунитет. Чтобы привыкнуть, поставьте будильник.

Вакцину создал русский ученый

Впервые вирус гриппа был выявлен у домашних кур в Италии. Это произошло в 1901 году. И лишь спустя три десятилетия, в 1933-м, ученые выделили человеческий грипп. Это достижение принадлежит вирусологам Национального института медицинских исследований Англии Уилсону Смиту, Кристоферу Эндрюсу и Патрику Лейдлоу. Тогда грипп считался очень опасной болезнью. Первую же вакцину от него разработал советский ученый-микробиолог Анатолий Смородинцев в 1938 году.

Запоминай и соблюдай!