Эксперт дал советы, как повысить выносливость во время занятий спортом

Развитие выносливости во время тренировок — ключ к максимально эффективному использованию времени в спортзале. Благодаря этому вы сможете выполнять упражнения дольше и также быстрее достигать целей.

Бриттани Вернер, директор по коучингу в онлайн-программе коучинга по питанию Working Against Gravity, отмечает, что за счёт хорошей выносливости вы увеличите общий расход калорий и время под нагрузкой во время тренировок. Это приведёт к более стабильным результатам в фитнесе. Вот что для этого нужно делать.

Включите в программу интервальные тренировки. Эмма Беллуомо, тренер по питанию, посол и инструктор по велоспорту в Cyclebar, объясняет, что такие тренировки заставляет ваше сердце и лёгкие работать интенсивнее, улучшая работу сердечно-сосудистой системы и эффективность доставки кислорода к мышцам. Со временем тело начинает лучше перекачивать кровь, что приводит к повышению выносливости.

Выполняйте силовые упражнения. Они помогают сформировать мощные, сильные мышцы. Правильная программа силовых тренировок увеличивает их выносливость.

Медленно увеличивайте интенсивность тренировок. Попробуйте ехать на велотренажёре немного быстрее, чем до этого, или добавлять чуть больше сопротивления на каждом занятии.

Будьте последовательны. Составьте график, который вам подходит лучше всего. Так вы сможете поддерживать тело в движении и повышать выносливость.

Ешьте питательную пищу. Попробуйте перекусить за 90−120 минут до тренировки, если вы чувствуете себя истощённым, когда занимаетесь натощак. Также концентрируйтесь на употреблении высококачественных, богатых питательными веществами цельных продуктах.

Увлажняйте организм. Важно пить достаточное количество жидкости до и после тренировок. Если вам трудно понять, получаете ли вы достаточно воды, попробуйте употреблять напитки с электролитами. Ищите такие, которые содержат и натрий, и калий.

Не забывайте об углеводах. Для увеличения выносливости во время тренировок важно употреблять блюда с высоким содержанием углеводов. Причём это должны быть сложные углеводы.

Слушайте музыку. Это может повысить вашу выносливость, но только если вы включаете энергичные композиции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.