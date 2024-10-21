Почему кефир полезен не всем

Отказаться от употребления кефира, ряженки и йогуртов стоит людям с непереносимостью лактозы, а также с аллергией на молочный белок казеин. Об этом сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Одна из причин возможного отказа — непереносимость лактозы. Для расщепления этого молочного сахара — основного углевода, входящего в состав молочных продуктов — необходим фермент лактоза, который продуцируется клетками кишечника. При лактозной недостаточности этот фермент вырабатывается недостаточно, молочный сахар расщепляется не весь или не расщепляется вовсе. Что приводит к появлению неприятных симптомов: урчанию в животе, болям, вздутию», — сказала Сухорукова.

По словам гастроэнтеролога, в некоторых случаях фермент отсутствует вовсе, поэтому употребление любого количества молока будет вызывать дискомфорт. Таким людям рекомендован отказ от продуктов на основе цельного молока и их замена на безлактозные варианты.

Лактозная недостаточность нередко встречается у детей раннего возраста, особенно недоношенных. Однако непереносимость лактозы может появиться и во взрослом возрасте, потому что активность лактозы с годами снижается. Если употребление молочных продуктов сопровождается неприятными ощущениями, которых не было раньше, стоит проконсультироваться с врачом.