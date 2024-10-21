Названы травы и специи, которые повышают сексуальное влечение

С давних времён для повышения полового влечения использовались разные специи и травы. Вот некоторые из них.

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Корица. Она помогает улучшить кровообращение, обладает согревающим действием. Кроме того, она содержит полезные для сердца антиоксиданты, рекомендуется людям с диабетом, тем, кто хочет снизить вес. Корица благодаря своему запаху помогает расслабиться.

Имбирь. Благодаря гингеролу он хорошо согревает. Также он улучшает кровообращение, повышает уровень энергии, снимает усталость.

Мускатный орех. В его состав входят миристицин и элемицин, которые вызывают ощущение эйфории, повышают настроение, снимают стресс.

Перец чили. Он содержит капсаицин, который повышает температуру, ускоряет пульс, улучшает кровообращение.

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Чёрный перец. При регулярном его употреблении вы станете энергичнее, повысите либидо.

Ваниль. За счёт своего запаха она успокаивает, стимулирует чувства.

Женьшень. Корень женьшеня заряжает энергией, повышает выносливость, улучшает кровообращение.

Любисток. Благодаря своему аромату он притягивает любовь. Также этот афродизиак поддерживает кровообращение.

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