Эти продукты можно есть на ночь: без риска для здоровья и фигуры

Многие стараются не употреблять пищу на ночь из-за вреда для здоровья и фигуры. Однако не всегда можно контролировать аппетит. Есть список продуктов, которые можно съесть перед сном.

Порция рыбы. Вы можете съесть рыбу, приготовленную в духовке или на пару. Однако постарайтесь ограничиться 100 граммами.

Птица. Перед сном можно съесть немного индейки или курицы в отварном виде. Порция та же, что и у рыбы.

Молоко. Оно поможет не только утолить голод, но и сделает сон более приятным и качественным.

Тофу. Этот вид сыра относится к диетическим продуктам. Он хорошо помогает справляться с голодом.

Творог. Употребляйте его на ночь без сахара и сметаны. Можно добавить немного ягод.

Ранее сообщалось, что простое, полезное и диетическое блюдо из рыбы и овощей отлично подойдет для всей семьи. Оно получается ярким, сытным, вкусным и не вредит фигуре — всего 100 ккал на 100 г.