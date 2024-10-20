Как легко просыпаться зимой

Старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Андрей Кондрахин, поделился советами о том, как просыпаться и вставать утром, когда за окном темно.

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В условиях, когда на улице темно, просыпаться может быть сложнее из-за выработки организмом мелатонина. Единственное, что можно сделать – это полностью открыть шторы, чтобы комната освещалась хотя бы светом фонарей.

Также можно использовать телевизор с функцией автоматического выключения по расписанию. Как только появляется свет, организм начинает вырабатывать кортизол. Если телевизора нет, можно приобрести специальные будильники с функцией освещения.

Важно ложиться спать до 22.00, так как позднее засыпание может затруднить утреннее пробуждение. Циркадный ритм подразумевает, что для поддержания хорошего самочувствия необходимо придерживаться определенного режима сна. Поэтому рекомендуется ложиться спать до 22.00, избегать использования гаджетов и просмотра телевизора за полчаса до сна.

Для того чтобы зарядиться энергией на рабочий день, специалист рекомендует включать свет и вставать постепенно. Можно включить телевизор или музыку, встать с кровати, сделать несколько приседаний или помассировать руки и ноги.

Перед началом дня можно выпить стакан воды с лимоном. Однако стоит воздержаться от чая или кофе, так как эти напитки могут только истощить организм.