Врач-кардиолог Андрей Дудецкий рассказал, как укрепить сосуды с помощью тренировок. Он сообщил, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний зависит от образа жизни. Ключевыми аспектами являются отказ от курения, управление стрессом и соблюдение режима питья. Также значение имеет правильное питание, которое исключает трансжиры и продукты с высокой степенью переработки.

По словам медика, особую роль в поддержании эластичности сосудов играет физическая активность. Регулярные тренировки способствуют укреплению стенок сосудов и повышению их эластичности. Физическая активность улучшает циркуляцию крови, это позволяет сосудам лучше реагировать на колебания кровяного давления и снижает риск повреждений при резких изменениях.

Кроме того, дополнительно стоит рассмотреть занятия спортом, которые акцентируют внимание на дыхательных техниках, например йога или пилатес.

Нужно стремиться к увеличению физической активности в повседневной жизни. Например, использовать лестницу вместо лифта или предпочитать прогулку вместо поездки на автобусе. Эти незначительные изменения могут в совокупности оказать значительный положительный эффект, — рассказал Дудецкий изданию «Доктор Питер».

Насыщение рациона говядиной, свининой и курицей позволяет эффективно снижать уровень холестерина и сахара в организме. Об этом сообщила врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Елена Коршун.