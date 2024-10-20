Врач перечислил способы победить нездоровую тягу к еде

Причинами переедания могут быть стресс, большие нагрузки и отсутствие других удовольствий в жизни, кроме еды. Побороть нездоровую тягу к пище помогут хобби и дневник питания, считает гастроэнтеролог Андрей Якушев.

«Во время стресса организм стремится пополнить запасы калорий. Однако при регулярном обильном питании появляется лишний вес, увеличивается риск проблем с сердцем и нарушается обмен веществ», — предостерег врач в беседе с Lenta.ru.

Чтобы контролировать чрезмерное потребление еды, нужно найти ей замену, отметил гастроэнтеролог. Например, попробовать новое хобби, сходить на прогулку, пообщаться с близкими. Подойдет любое занятие, которое поможет направить эмоции в другое русло, а не заглушить их едой.

Другим эффективным методом в борьбе с обжорством врач назвал дневник питания. В него необходимо записывать всю еду, отмечая, какая была съедена из-за голода, а какая — просто так. Еще один способ — делать разумные покупки продуктов. В магазине следует брать больше овощей, чтобы устраивать здоровые перекусы, а чипсы и сладости оставить на полке.

Ранее диетолог Мария Дмитриева раскрыла неожиданную причину обжорства. Она отметила, что к перееданию зачастую приводят попытки голодать.