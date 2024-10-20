Что произойдет с организмом, если каждый день есть огурцы

Огурец богат полезными для здоровья питательными веществами. Эксперты рассказали, что будет, если есть их каждый день.

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Овощ на 97% состоит из воды, он содержит всего 12 калорий на 100 граммов, витамины C, E и группы B, а также важные минералы, среди которых калий, кальций и магний.

Среди преимуществ ежедневного употребления огурцов: