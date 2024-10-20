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Вот что произойдёт с телом и организмом, если каждый день есть огурцы

Огурец богат полезными для здоровья питательными веществами. Эксперты рассказали, что будет, если есть их каждый день.

Что произойдет с организмом, если каждый день есть огурцы
© Чемпионат.com

Овощ на 97% состоит из воды, он содержит всего 12 калорий на 100 граммов, витамины C, E и группы B, а также важные минералы, среди которых калий, кальций и магний.

Среди преимуществ ежедневного употребления огурцов:

  1. Снижение уровня холестерина: антиоксиданты в этом овоще могут регулировать уровень липидов в крови и снижать уровень холестерина. Горькие вещества в овощах также поддерживают выработку инсулина в организме, что особенно полезно для людей с диабетом.
  2. Детоксикация: поскольку огурец содержит много воды, он стимулирует выработку мочи. Это, в свою очередь, положительно влияет на пищеварение. Ферменты в огурце также облегчают переваривание белков.
  3. Антибактериальные свойства: зелёные овощи борются с бактериями во рту, вызывающими неприятный запах.
  4. Уход за кожей: чтобы кожа была чистой и упругой, вам следует пить много воды. Но если вы будете регулярно есть огурец, это усилит её естественное сияние.
  5. Увеличение бета-каротина: всего 100 граммов огурца удовлетворяют почти 20% суточной потребности в бета-каротине. Он важен для зрения и иммунной системы.
ЗОЖ