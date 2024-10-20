Врач посоветовала использовать имитирующие солнечный свет лампы осенью

Сокращение светового дня может довольно сильно влиять на самочувствие: повышается сонливость, снижаются продуктивность и мотивация, предупредила в беседе с RT врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Солнечный свет действительно влияет на чувство бодрости и настроение. Сокращение светового дня способствует повышенному синтезу мелатонина — гормона, регулирующего сон. В норме он начинает вырабатываться при наступлении темноты и достигает пика в ночное время. Однако при недостатке солнечного света его уровень может повышаться и в течение дня, вызывая сонливость», — рассказала врач.

По её словам, ещё один гормон, выработка которого зависит от света, — кортизол.

«В утренние часы его уровень достигает пика, поэтому человек чувствует себя бодрым и активным. Однако в осенне-зимний период из-за сокращения светового дня ритм синтеза этого гормона может нарушаться. Это также сказывается на состоянии человека утром и в течение дня», — объяснила специалист.

При этом Демьяновская подчеркнула, что светотерапия эффективна в лечении нарушений, вызванных недостатком естественного освещения.

«Есть специальные лампы, имитирующие солнечный свет, а также световые очки и даже будильники, которые будят не звуком, а имитацией рассвета, постепенно наращивая мощность освещения в спальне», — посоветовала она.

Помимо этого, рекомендуется ежедневно выходить на улицу утром или днём, пояснила врач.

«Даже если день пасмурный, важно засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время. Вечером яркого света следует избегать, чтобы не нарушить режим и качество сна», — отметила собеседница RT.

Кроме того, она напомнила, что регулярные упражнения способствуют улучшению циркуляции крови, повышают уровень эндорфинов и дофамина — эти гормоны влияют на чувство радости, мотивации и бодрости.

Ещё, как добавила эксперт, правильное питание напрямую связано с уровнем энергии.

«Чтобы сохранить бодрость зимой и осенью, важно выбирать продукты, богатые витаминами и питательными веществами. Полезно включать в рацион свежие овощи и фрукты, индейку, орехи и семечки, кисломолочные продукты, крупы — это поможет поддержать настроение и улучшить качество сна. Просыпаться по утрам станет проще», — объяснила эксперт.

Также недостаток воды в организме может провоцировать усталость и снижать работоспособность, предупредила специалист.

«Низкий уровень витамина D нередко приводит к повышенной утомляемости, ухудшению настроения. Чтобы поддержать его достаточную концентрацию в организме, рекомендуется принимать витамин в виде добавок. Но делать это можно строго по рекомендации врача», — подчеркнула врач.

Если есть проблемы со сном, полезно будет пересмотреть вечерние привычки, советует Демьяновская.

«За несколько часов до сна рекомендуется отказаться от активных занятий (например, спортивных тренировок), заменив их лёгкими расслабляющими практиками: йогой, дыхательными упражнениями, прогулкой. Просмотр видео также лучше отложить. Полезнее будет почитать книгу или послушать спокойную музыку. Кровать следует использовать только для сна. Спать стоит в полной темноте и тишине, а воздух в спальне должен быть свежим, предпочтительно немного прохладным», — заключила она.

Ранее Демьяновская в беседе с RT рассказала, что комфортнее всего спать, когда температура в комнате не выше +16...+20 °C.