Врач назвал симптомы дефицита железа в организме

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, у каждого третьего жителя Земли наблюдается недостаток железа. В России эта проблема затрагивает примерно 32 % населения, отмечает врач.

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Основные причины

1. Кровотечение из десен, носа, обильные менструации у женщин.

2. Проблемы с всасыванием железа в желудочно-кишечном тракте, включая заболевания, такие как целиакия, атрофический гастрит или гастрит, вызванный бактерией Helicobacter pylori.

3. Неправильное питание, когда люди ограничивают или полностью исключают продукты животного происхождения из своего рациона.

Как проявляется данное состояние

1. Бледность кожи, её сухость и шелушение.

2. Ломкость ногтей и волос.

3. Боли и слабость в спине, суставах и мышцах.

4. Головокружение, предобморочное состояние и обмороки.

5. Изменение вкусовых предпочтений, когда людям нравится есть сырое мясо, тесто или даже несъедобные вещи, такие как мел, мыло, глина, уголь и другие материалы, обладающие резким запахом.

6. Одышка.

Диляра Лебедева сообщает, что для корректировки данного состояния необходимо начать с восстановления работы ЖКТ и изменения рациона питания. В него необходимо добавить:

- красное мясо, печень, морепродукты, рыбу и птицу - они содержат гемовое железо, которое легко усваивается организмом.

- зелёные овощи, такие как шпинат и спаржа, бобовые культуры и орехи. В них есть негемовое железо, но оно сложнее усваивается.

Необходимо также принимать пищевые добавки, особенно хелатную форму железа вместе с витамином C для улучшения его усвоения. Но перед этим следует посоветоваться с врачом.

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