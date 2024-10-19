В сутки рекомендовано не более 150 граммов фруктов, такова «идеальная дозировка».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Нурия Дианова.

«Очень важно количество фруктов и ягод. Именно фрукты и ягоды — источник витаминов и биофлавоноидов, они дают молодость, красоту и некое долголетие. Это первый сахарозаменитель. Я за то, чтобы фрукты включали в рацион дозированно. Норма фруктов в день — 150 граммов, одно яблочко. Оно идеально. Это одна порция на один перекус. Добавить к ним какие-то полезные орешки, белковую, жировую составляющую, чтобы желчный пузырь сокращался, и это был не странный перекус, от которого раздует. Когда появляются белки и жиры, сокращается желчный пузырь, вздутие выходит. Яблоки — это самый лучший гепатопротектор, они дарят нам молодость. Можно делать молодильные яблочки, запекать их, добавить туда две-три ложки или творога, тофу, орешки».

Дианова также посоветовала продукты для улучшения перистальтики.

«Киви — невероятный продукт для лечения запора. Он очень классный. А если ещё с черносливом, то вообще. Есть топовые продукты, которые так действуют на большинство людей. Кстати, например, салат из свёклы. Этот детокс помогает нам регулировать функцию кишечника на чистоту».

Ранее Дианова посоветовала не употреблять бутерброды с маслом и сыром.