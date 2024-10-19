Врач опроверг популярный миф о меде

Мёд нельзя считать полезной заменой сахару при похудении. Натуральный продукт содержит большое количество углеводов и калорий, сообщила гастроэнтеролог, терапевт Ирина Губанова.

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«Регулярное употребление меда, наоборот, приводит к избыточному весу. Также злоупотребление этим продуктом может спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы и неалкогольную жировую болезнь печени», — сообщила Губанова в беседе с изданием «Медздрав. Инфо».

Мёд, по словам медика, имеет высокий гликемический индекс. Чрезмерное употребление может спровоцировать резкое повышение уровня глюкозы в крови. Чувство голода после употребления натуральной сладости только усиливается, и человек начинает переедать.

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