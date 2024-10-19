Эндокринолог рассказал о пользе хрома для похудения

Эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале рассказала, что хром играет важную роль в метаболизме углеводов, белков и жиров. Также он участвует в процессе образования крови и помогает снизить уровень холестерина.

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Кроме того, он регулирует содержание сахара в крови, усиливает действие инсулина и поддерживает здоровый вес.

- Наиболее эффективная форма - пиколинат хрома, который представляет собой комбинацию хрома и пиколиновой кислоты, улучшающей его усвоение организмом. При употреблении пищи, содержащей этот элемент, он усваивается лишь на 0,5-1 %. В случае же с пиколинатом этот показатель увеличивается до 20-25 %.

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