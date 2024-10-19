Сидячая работа и нежелание заниматься спортом, — многие нижегородцы страдают от этого. А в итоге такой образ жизни плохо сказывается на работе кишечника. Нижегородский проктолог Антон Симонов рассказал, как все исправить. Об этом в своем телеграмм-канале говорит главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Конечно же, любимый продукт для кишечника — клетчатка. А идеальная еда, в которой содержится много клетчатки, — это овсяная каша, фасоль и авокадо. В день ее рекомендуется съедать около 30 граммов, но большинство из нас не осиливают и половину нормы.

А между тем, эти продукты, говорят врачи, защищают организм от колоректального рака. В идеале же в сутки нужно есть около 500 граммов овощей и фруктов.

Напомним, жителей Нижегородской области назвали одними из самых некурящих в России.