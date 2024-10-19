Как правильно использовать жвачку

Жевательная резинка действительно может помочь в борьбе с кариесом, рассказал «Ленте.ру» стоматолог, главный врач стоматологического центра «Куркино» Николай Ожерельев. Тем не менее он призвал использовать жвачку только как дополнительное средство профилактики, которое не может заменить чистку зубов и использование зубной нити.

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«Жевательная резинка способствует выработке слюны, которая помогает нейтрализовать кислоты, вырабатываемые бактериями во рту, смывает частицы пищи и обеспечивает организм такими минералами, как кальций и фосфат, которые укрепляют зубную эмаль, — рассказал стоматолог. — Жвачки, содержащие ксилит, натуральный подсластитель, особенно эффективны. Исследования показывают, что ксилит может снизить уровень вредных бактерий во рту на 75 процентов».

Ожерельев подчеркнул: жевательная резинка не должна заменять регулярную чистку зубов щеткой и зубной нитью. Она наиболее эффективна при использовании в качестве дополнительной меры после еды, когда немедленная чистка зубов невозможна.

«Для достижения максимальной пользы жуйте жевательную резинку без сахара в течение примерно 20 минут после еды. Это время позволяет слюне эффективно смывать частицы пищи и нейтрализовать кислоты, — рекомендовал врач. — Если у вас есть особые проблемы, например дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, проконсультируйтесь со стоматологом, прежде чем включать жевательную резинку в свою повседневную жизнь».

Ранее стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин перечислил причины появления зубного камня. Главной из них он назвал недостаточную гигиену полости рта.