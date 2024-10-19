Врач объяснил, почему полноценный сон необходим каждому

Полноценный сон препятствует выделению стрессовых гормонов, которые мешают образованию коллагена в коже, а он отвечает за её упругость и эластичность, рассказала в беседе с RT кандидат медицинских наук врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова.

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«Во время сна увеличивается приток крови к коже, поэтому хорошо выспавшийся человек имеет сияющий цвет лица, у него нет тёмных кругов под глазами», — отметила эксперт.

По её словам, в идеале взрослый человек должен спать шесть — восемь часов.

«Сон продолжительностью девять часов и более для здоровья уже не полезен, он вызывает головную боль и нарушения эндокринной системы», — пояснила научный руководитель компании Martinex.

Ложиться спать нужно до полуночи, самое лучшее время для отхода ко сну — с 22:00 до 23:00, посоветовала врач.

«Это связано с тем, что на два часа ночи приходится пик выработки мелатонина. Ночью этого гормона в сыворотке крови в 30 раз больше, чем днём. Мелатонин — активный антиоксидант, который регулирует работу клеток головного мозга, защищает ДНК от повреждений, активно участвует в работе щитовидной железы», — добавила специалист.

Она подчеркнула, что недостаток сна снижает работоспособность человека, ухудшает настроение, приводит к развитию гипертонии, атеросклероза, повышает риск инфаркта и инсульта.

«У человека, который мало спит, снижается чувствительность к инсулину, нарушается обмен глюкозы, что приводит к сахарному диабету. Набор лишнего веса также связан с хроническим недосыпанием. Нарушается аппетит, усиливается голод, человек, который ночью не спит, тянется к холодильнику», — заключила Михайлова.

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