Перечислены признаки того, что ваша обувь уже слишком старая

Многие из нас любят ходить. Однако важно вовремя менять кроссовки, когда они износились. Доктор Милика Макдауэлл, врач физиотерапии, сертифицированный физиолог, говорит, что изношенная обувь может привести к проблемам со стопами, болям в коленях, бёдрах, пояснице.

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Вот явные признаки того, что вам пора купить пару новых кроссовок.

Ваша обувь уже не такая упругая и мягкая, как раньше. Это может указывать на то, что межподошва сжата.

Вы чувствуете усталость или боль в ногах. Если раньше всё было хорошо, возможно, пора выбросить кроссовки и купить новые.

Вы испытываете дискомфорт или боль в пояснице, колене или бедре. Это может быть признаком недостаточной амортизации в обуви. Со временем это может повысить риск получения травм.

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Обувь больше не поддерживает свод стопы. Иногда верхняя ткань обуви начинает растягиваться или рваться. Когда структура самих кроссовок начинает разрушаться, пора брать новую пару.

У обуви стало хуже сцепление с дорогой или износился протектор. Если протектор на подошве выглядит плоским, то это тревожный сигнал.

Подошва начинает изнашиваться. Если она продавлена, то это говорит о чрезмерном износе.

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