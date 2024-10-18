Диетолог указала на неожиданный вред алкоголя

Калории из алкоголя нужно учитывать при похудении, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева. На неожиданный вред алкоголя она указала в беседе с ОСН.

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Алкогольные напитки она назвала высококалорийными.

«Спирт по калорийности в граммах равен самому жирному жиру. И, конечно, эти калории откладываются. Они не расходуются организмом так, чтобы совсем их не считать», — говорит диетолог.

По словам Королевой, после употребления алкоголя человеку часто хочется есть, и в очередной прием пищи он может съесть больше своей нормы.

Специалистка отметила, что сначала избыток «спиртных калорий» может привести к набору веса, однако на фоне постоянной интоксикации тело начнет терять мышечную массу, что приведет к замедлению обмена веществ. Тогда, объяснила Королева, человек будет более склонен к быстрому набору дополнительных килограммов из еды. Восстановить мышечную массу в этом случае будет трудно, предупредила она.

«Любые физические нагрузки и усердия, которые прикладываются для того, чтобы как-то ее сохранить, будут тщетны. Процесс потери мышцы от них только ускорится, так как белок не будет усваиваться», — говорит врач.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала самый полезный вид кофе. Бережная обратила внимание на то, что полезным является только натуральный кофе, а не растворимый.