Диетолог рассказала о вреде дубайского шоколада

Нашумевший дубайский шоколад противопоказан людям с аллергией и проблемами с желчным пузырем, рассказала НСН врач-диетолог Анна Белоусова.

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Дубайский шоколад представляет определенную опасность для многих россиян. Несмотря на вред, высокая популярность десерта привела к тому, что в магазинах РФ раскупили тесто для его приготовления, пишет SHOT. Тренд на этот восточный сладкий деликатес создала беременная основательница кондитерской в Дубае. Она соединила в десерте шоколад, орехи, фисташковую пасту и тесто катаифи. Таким образом, в 200 г плитки содержится около 1000 ккал. В России оригинал стоит порядка 4-6 тысяч рублей. Белоусова раскрыла особенности сладости.

«Такой шоколад нельзя есть людям с аллергией на шоколад и на орехи. Если аллергия на шоколад – это редкость, то часто проблема именно в орехах. Если аллергия есть, пробовать такое нельзя вообще. Я бы не рекомендовала пробовать такой шоколад и людям, у которых проблемы с желчным пузырем, большая нагрузка», - рассказала она.

Людям с диабетом и избытком массы тела диетолог посоветовала попробовать только «кусочек» такого шоколада.

«Еще один момент касается людей с нарушенным углеводным обменом, это люди с диабетом первого и второго типа, а также люди с избытком массы тела. Это очень сладкая и очень калорийная шоколадка! Можно попробовать один кусочек, чтобы понять, что это за заморская и дорогущая вещь к нам прилетела, но не плитками! Тесто катаифи – это обжаренное тесто на растительном масле, любая обжарка приносит дополнительные жиры, это не очень полезный продукт. Но все и всегда зависит от дозировки», - добавила собеседница НСН.

Ранее диетолог Белоусова заявила, что здоровый человек может съедать до целой плитки шоколада в день, но выбирать лучше горький вариант, который не теряет функции сильнейшего антидепрессанта, передает «Радиоточка НСН».