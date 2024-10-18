Названы способы преодоления сахарной зависимости

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина предупредила, что чрезмерное потребление сахара может привести к зависимости. Во избежание этого она посоветовала следить за питанием.

«Для борьбы с зависимостью рекомендуется постепенно снижать потребление сахара, использовать натуральные заменители, такие как стевия, и следить за сбалансированностью рациона, добавляя больше белков, клетчатки и здоровых жиров», — сообщила она в беседе с РИАМО.

По словам врача, особенно осторожными нужно быть людям с сахарным диабетом или предрасположенностью к нему.

Им необходимо контролировать порции, выбирать продукты с низким гликемическим индексом, а также обратиться к эндокринологу для разработки индивидуального плана питания, заключила Тананакина.

Ранее врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина рассказала о способах выявления скрытой формы ожирения.