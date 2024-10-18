Психолог объяснил, как лучше подготовиться к здоровому сну

Рассказываем, как направить "осеннюю лень" на улучшение качества сна.

© Омск Здесь

Приближение холодов может испортить наше настроение и снизить энергию. Когда за окном становится прохладно, так и тянет поменьше двигаться и больше времени проводить дома в тепле. Но именно в осенний период особенно важно уделять внимание здоровому сну и полноценному отдыху.

Впереди два прекрасных выходных дня, а это значит у многих из нас появится достаточное количество времени, чтобы укутаться в тёплый плед или пушистое одеяло и хорошенько выспаться. Психолог противотуберкулёзного диспансера Елена Бердюгина поделилась секретами, которые помогут подготовиться ко сну и сделать его здоровым и приятным.

Расслабление перед сном. Медитация, йога или тёплый душ - отличные способы снять напряжение и расслабиться. Однако, чтобы сон был крепким, перед ним лучше избегать активных игр или эмоциональных фильмов, так как они могут оказывать стимулирующее воздействие.

Создание ритуалов перед сном. Создайте умиротворённую и уютную атмосферу для сна. Выпейте тёплый чай с травами, почитайте книгу или послушайте спокойную музыку. Придумайте собственные обряды, которые помогут вашему организму понять, что пришло время для отдыха.

Практика глубокого дыхания и расслабления перед сном. Сосредоточьтесь на своем дыхании, вдыхая и выдыхая медленно и глубоко. Это поможет вам снизить уровень стресса и напряжения, что, в свою очередь, облегчит засыпание.

Визуализация и позитивный настрой перед сном. Воображайте приятные образы, события или места. Повторяйте про себя позитивные утверждения или мантры - это поможет вам успокоить ум и погрузиться в глубокий сон.

"Старайтесь соблюдать регулярный режим сна, контролируйте свои эмоции и стремитесь к психологическому комфорту перед засыпанием - и ваш сон обязательно станет лучше", - отмечает Елена Бердюгина.

Полноценный сон поможет восстановить силы, улучшить настроение и когнитивные функции. Вы будете чувствовать себя бодрее и активнее даже в пасмурные осенние дни. Так что не стоит бороться с желанием больше времени проводить в постели - используйте это себе во благо! Хороший сон станет отличным фундаментом для поддержания здоровья и хорошего самочувствия в холодное время года.