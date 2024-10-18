Терапевт объяснил, как сохранить здоровье легких

Врач-терапевт Инфекционной больницы №2, расположенной в Соколиной Горе, Тимур Халилулин в официальном ТГ-канале больницы дал советы о том, как сохранить здоровье легких.

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«Откажитесь от курения! Это, пожалуй, один из основных факторов, влияющих на развитие различных респираторных заболеваний. Курильщики намного чаще болеют бронхитами, астмой, ХОБЛ, эмфиземой легких и пневмонией», - отметил доктор.

Кроме того, важно избавиться от пылесборников. Протирать пыль, стирать шторы. Пыль, по словам медика так же опасна, как и никотин. Постоянное вдыхание пыли запускает процесс фиброза и легким становится сложно выполнять свои функции.

«Чаще проветривайте помещения! Свежий воздух – это то, что важно и нужно легким! Старайтесь поддерживать комфортную температуру в помещении - 20-22 градусов и влажность воздуха 50%. Для поддержания нужной влажности можно приобрести увлажнитель воздуха», - добавил врач.

Также медик, советует делать дыхательную гимнастику хотя бы пять минут в день, заниматься спортом и закаляться. И взять за правило каждый год делать флюорографию.