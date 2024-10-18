Диетолог рассказала о последствиях полного отказа от хлеба

Врач-диетолог Юлия Чехонина и заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова рассказали о последствиях полного отказа от хлеба и раскрыли оптимальную норму этого популярного продукта в день. Их слова приводит «Газета.Ru».

© Lenta.ru

Таранова заявила, что полностью исключать хлеб из рациона нельзя. Этот продукт — источник множества необходимых организму ценных веществ: клетчатки, витаминов, в том числе витаминов группы В, магния, селена, железа и других важных микроэлементов. По словам эксперта, полный отказ от хлеба грозит дефицитом этих питательных веществ.

«Недостаток этих компонентов может отрицательно сказаться на состоянии здоровья, уровне энергии и функционировании пищеварительной системы», — предупредила она.

В свою очередь, диетолог Чехонина отметила, что в день человек может съедать до трех кусков хлеба — по одному на каждый прием пищи. Если же есть необходимость сократить суточную калорийность рациона, она рекомендовала сделать это за счет выпечки, сладостей и других продуктов с высоким содержанием жира.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала самый полезный вид хлеба. По ее словам, наибольшую пользу здоровью приносит цельнозерновой хлеб, поскольку он изготавливается из муки, которая содержит все части зерна. Благодаря этому в нем сохраняются клетчатка, витамины группы B, магний, селен, железо и другие элементы.