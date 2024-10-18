Врач рассказал, как сохранить гибкость позвоночника после 50 лет

Регулярная физическая активность — ключ к сохранению гибкости позвоночника после 50 лет, поделился с РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов. По его словам, для этого необходимо всего 150 минут активности в неделю.

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«Осанка играет важную роль в здоровье позвоночника. Обратите внимание на свою осанку, особенно если вы долго сидите. Используйте стулья с поддержкой поясницы и делайте перерывы для разминки. Старайтесь держать спину ровно и не наклоняться вперед», — указал инструктор.

Он добавил, что такие упражнения, как мостик, планка и наклоны, помогут укрепить мышцы спины и живота, которые важны для здоровья позвоночника. Нужно также каждый день выполнять самомассаж и сделать выбор в пользу здорового питания — организму необходим кальций, омега-3 и витамин D. Все эти факторы, включая правильную осанку, сохранят здоровье позвоночника после 50 лет, подытожил Антонов.

Ранее исследователи из Медицинского центра при Университете Раша в США заявили, что изменения в микробиоме кишечника могут спровоцировать повышение рисков развития поясничного дегенеративного спондилолистеза — приобретенного смещения позвонков. В эксперименте приняли участие здоровые люди и те, кто страдает этим заболеванием.