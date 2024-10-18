Врач объяснил, вредны ли дрожжи в хлебе

Многие люди не употребляют хлеб с дрожжами, считая, что они могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Однако, как рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Клиники лечебного питания Федерального центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина, на самом деле хлеб с добавлением пекарских дрожжей безопасен для здоровья.

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По ее словам, в хлеб добавляют специальные пекарские дрожжи, которые делают его воздушным, и в процессе выпечки дрожжевые клетки погибают при температуре около 180 градусов. Поэтому в организм человека они не попадают в том виде, в котором были добавлены в тесто.

«Кроме того, стоит отметить, что в процессе жизнедеятельности дрожжевых грибков синтезируются некоторые витамины группы B, что делает хлеб полезным продуктом. Многие люди, опасаясь дрожжей, покупают бездрожжевые сорта хлеба. Однако такие сорта хлеба не имеют никаких преимуществ перед обычными. Кроме того, споры различных дрожжей окружают нас повсюду, и мы постоянно с ними контактируем», — рассказала Чехонина.

Поэтому исключать пекарские дрожжи или хлеб, испеченный с их добавлением, бесполезно. Таким образом, покупая бездрожжевой хлеб, мы не получаем никаких дополнительных преимуществ.