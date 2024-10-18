Самым полезным хлебом считается цельнозерновой. В нем содержится больше полезных веществ, включая белки, витамины и клетчатку. Об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Елена Таранова.

«Зерна, сохранившие свою целостность, состоят из трех основных частей: внешнего слоя отрубей, крахмалистой сердцевины и зародыша. В процессе очистки зерен отруби удаляются, что приводит к потере значительной части клетчатки, витаминов, минералов и фитонутриентов. Однако это все сохраняется при изготовлении цельнозернового хлеба», – рассказала специалист.

Цельнозерновая мука — это основной источник белка и крахмала, который может присутствовать в хлебе, сохранив полностью исходную пищевую ценность пшеницы, при этом обогатив состав хлеба макро- и микронутриентами.