Чем вреден пакетированный сок из магазина

Сахар, искусственные ароматизаторы, красители и консерванты в напитках наносят вред организму, заявил кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Дмитрий Быстров в беседе с "Газетой.ру".

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"Все эти сторонние добавки приносят вред организму и негативно влияют на здоровье", – заявил он.

Также в таких напитках гораздо меньше полезных веществ и витаминов, чем в натуральном. Последний же состоит на 100% из сока фруктов, ягод или овощей.

Чтобы найти его, добавил Быстров, можно ориентироваться на надписи "без добавленного сахара" или "без консервантов". Однако все равно стоит изучить его состав, так как там может быть указано меньшее число процентного содержания сока, что будет означать разбавление его водой.

При выборе продукта стоит отдавать предпочтение проверенным производителям, так как они обычно тщательнее следят за качеством. Также натуральные напитки, по его данным, имеют меньший срок хранения, чем пастеризованные.

"Если вы хотите приобрести напиток с максимальным количеством полезных веществ, нужно выбирать свежевыжатый или холоднопрессованный сок", – сказал эксперт.

Ранее специалисты рассказывали, что томатный сок не содержит сахара, поэтому его можно пить людям с диабетом и тем, кто хочет похудеть. Также в нем много витаминов групп А, С, В6, РР, а также калия и магния, а сам напиток помогает снять напряжение и стресс.