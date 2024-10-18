Ревматолог дал советы по сохранению здоровья костей

Чтобы сохранить здоровье костей, необходимо регулярно давать себе физические нагрузки и правильно питаться. Об этом рассказала врач-ревматолог Надежда Коншу, пишет РИАМО.

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Значительно снизить риск остеопороза помогут физическая активность, еда, богатая кальцием и витамином D, а также отказ от вредных привычек. Это положительно скажется как на костях, так и на общем состоянии здоровья.

Если остеопороз уже диагностирован, то начинать его лечение требуется незамедлительно, поскольку данное заболевание – серьезная проблема для общего здоровья и жизнедеятельности человека. При этом важно строго следовать рекомендациям лечащего врача.

Ранее врач-реабилитолог Александр Шишонин объяснил механизм укрепления костей с помощью физических упражнений. В костях имеются специальные стволовые клетки – остеобласты. При физической нагрузке на кость они начинают делиться. В результате образуются молодые костные клетки, за счет которых кость крепнет. Кроме того, подчеркнул врач, физическая нагрузка способствует усилению кровообращения, что также помогает образованию новых клеток.

20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. По статистике, это заболевание является причиной каждого третьего перелома у женщин после 50 лет и каждого пятого – у мужчин. При этом большинство из тех, кто перенес такой перелом, никогда не обследовались на наличие остеопороза.