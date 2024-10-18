Биолог объяснил, почему стоит добавлять в рацион сало

Сало содержит полезную арахидоновую кислоту, которая важна для обмена веществ и работы сердца, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что умеренное потребление продукта способно помочь в уменьшении воспалительных процессов и борьбе с вирусами. Кроме того, уточнила биолог, сало нормализует либидо.

© РИА Новости

«Сало содержит полезную жирную кислоту — арахидоновую, которая важна для обмена веществ и работы сердца, а также при борьбе с вирусами. Умеренное потребление сала способно помочь в уменьшении воспалительных процессов и борьбе с вирусами, нормализует либидо. Сало улучшает состояние кожи за счет содержания жирных кислот, способствуя ее увлажнению и защите»‎, — пояснила Лялина.

По ее словам, при умеренном употреблении сало не нанесет вреда здоровью. Биолог отметила, что оно содержит большое количество калорий, за счет чего является отличным источником энергии. Она отметила, что это особенно важно в холодное время года.

«Оно содержит большое количество калорий, что делает его отличным источником энергии, особенно в холодное время года. Витамины A, D, E и каротин, которые способствуют укреплению иммунитета, поддержанию зрения и здоровья кожи. Селен — один из элементов в составе сала, который является природным антиоксидантом и борется со старением»‎, — добавила эксперт.

Эндокринолог Анна Гончарова ранее рассказала, что черника является самой полезной ягодой для органов зрения. По словам врача, два стакана черники в неделю способствуют укреплению иммунитета. Врач объяснила, что эта ягода содержит антиоксиданты, витамины С и К, а также клетчатку.